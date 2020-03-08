Лыжи. Кубок мира. Большунов, Клэбо, Нисканен и Мельниченко пробегут гонку на 15 км классикой

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Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Мужчины

15 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 14.45 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

16. Франческо де Фабиани (Италия)

21. Илья Семиков (Россия)

23. Ермил Вокуев (Россия)

24. Илья Порошкин (Россия)

26. Алексей Червоткин (Россия)

28. Евгений Белов (Россия)

30. Клеман Парисс (Франция)

33. Иван Якимушкин (Россия)

34. Дидрик Тонсет (Норвегия)

35. Андрей Мельниченко (Россия)

36. Дарио Колонья (Швейцария)

37. Ииво Нисканен (Финляндия)

38. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

39. Шюр Рете (Норвегия)

40. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

42. Эмиль Иверсен (Норвегия)

48. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

50. Пол Гульберг (Норвегия)

60. Глеб Ретивых (Россия)

62. Эрик Валнес (Норвегия)

64. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

66. Александр Большунов (Россия)

Общий зачет мини-тура (после 1 этапа)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

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