Салах, Хакими, Гирасси, Осимхен, Замбо-Ангисса – среди номинантов на приз африканскому футболисту года

Объявлены имена номинантов на приз африканскому футболисту года.

На награду от Конфедерации африканского футбола претендуют 10 игроков:

Андре-Франк Замбо-АнгиссаНаполи», Камерун), Фистон Майеле («Пирамидс», ДР Конго), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Дени Буанга («Лос-Анджелес», Габон), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Уссама Ламлиуи (РСБ, Марокко), Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия), Илиман Ндиай («Эвертон», Сенегал) и Пап Матар Сарр («Тоттенхэм, Сенегал). 

В 2024 году награду завоевал Адемола Лукман из «Аталанты». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Конфедерации африканского футбола
Конфедерация африканского футбола
