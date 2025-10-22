Салах, Хакими, Гирасси, Осимхен, Замбо-Ангисса – среди номинантов на приз африканскому футболисту года
Объявлены имена номинантов на приз африканскому футболисту года.
На награду от Конфедерации африканского футбола претендуют 10 игроков:
Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи», Камерун), Фистон Майеле («Пирамидс», ДР Конго), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Дени Буанга («Лос-Анджелес», Габон), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Уссама Ламлиуи (РСБ, Марокко), Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия), Илиман Ндиай («Эвертон», Сенегал) и Пап Матар Сарр («Тоттенхэм, Сенегал).
В 2024 году награду завоевал Адемола Лукман из «Аталанты».
