Йохауг выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, Сорина – 4-я в 0,1 секунды от бронзы, Непряева – 5-я

Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке прошла женская гонка на 10 км классическим стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, лучшая из россиянок Татьяна Сорина – 4-я.

Лыжные гонки

Рука, Финляндия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. (Норвегия) – 25.01,4

2. (Швеция) – 21,8

3. (Швеция) – 26,0

4. Татьяна Сорина (Россия) – 26,1

5. (Россия) – 30,3

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 44,9

7. Тириль Венг (Норвегия) – 45,5

8. Рози Бреннан (США) – 46,6

9. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) – 50,2

10. Майя Далквист (Швеция) – 52,5

11. Линн Сван (Швеция) – 58,5

12. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.00,2

14. Лотта Венг (Норвегия) – 1.04,5

16. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.10,4

17. Анамария Лампич (Словения) – 1.11,0

19. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1.21,8...

26. (Россия) – 1.33,8

28. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.35,7

32. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.43,6

33. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.46,4

38. Матильде Мирвол (Норвегия) – 1.56,3

41. Христина Мацокина (Россия) – 2.05,1

46. Екатерина Смирнова (Россия) – 2.20,4

Общий зачет мини-тура (после 1-го этапа)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке