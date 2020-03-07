Йохауг выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, Сорина – 4-я в 0,1 секунды от бронзы, Непряева – 5-я

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Тереза Йохауг сборная Словении жен гонка 10 км (жен) сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Алиса Жамбалова Анамария Лампич Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Тереза Штадлобер Кертту Нисканен Юлия Ступак (Белорукова) Татьяна Сорина (Алешина) Яна Кирпиченко Юнна Сундлинг Эбба Андерссон Лотта Венг Тириль Венг Екатерина Смирнова Анне Кьерсти Калво Майя Далквист Христина Мацокина Матильде Мирвол Фрида Карлссон Ане Стенсет Хелене Марие Фоссесхолм Линн Сван Лыжи

Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке прошла женская гонка на 10 км классическим стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, лучшая из россиянок Татьяна Сорина – 4-я.

Лыжные гонки

Кубок мира

Рука, Финляндия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.01,4

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 21,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 26,0

4. Татьяна Сорина (Россия) – 26,1

5. Наталья Непряева (Россия) – 30,3

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 44,9

7. Тириль Венг (Норвегия) – 45,5

8. Рози Бреннан (США) – 46,6

9. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) – 50,2

10.  Майя Далквист (Швеция) – 52,5

11. Линн Сван (Швеция) – 58,5

12. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.00,2

14. Лотта Венг (Норвегия) – 1.04,5

16. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.10,4

17. Анамария Лампич (Словения) – 1.11,0

19. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1.21,8...

26. Юлия Ступак (Россия) – 1.33,8

28. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.35,7

32. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.43,6

33. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.46,4

38. Матильде Мирвол (Норвегия) – 1.56,3

41. Христина Мацокина (Россия) – 2.05,1

46. Екатерина Смирнова (Россия) – 2.20,4

Общий зачет мини-тура (после 1-го этапа)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья