Йохауг выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, Сорина – 4-я в 0,1 секунды от бронзы, Непряева – 5-я

Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке прошла женская гонка на 10 км классическим стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, лучшая из россиянок Татьяна Сорина – 4-я.
Лыжные гонки
Рука, Финляндия
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.01,4
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 21,8
3. Эбба Андерссон (Швеция) – 26,0
4. Татьяна Сорина (Россия) – 26,1
5. Наталья Непряева (Россия) – 30,3
6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 44,9
7. Тириль Венг (Норвегия) – 45,5
8. Рози Бреннан (США) – 46,6
9. Хелене Марие Фоссесхольм (Норвегия) – 50,2
10. Майя Далквист (Швеция) – 52,5
11. Линн Сван (Швеция) – 58,5
12. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 1.00,2
14. Лотта Венг (Норвегия) – 1.04,5
16. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.10,4
17. Анамария Лампич (Словения) – 1.11,0
19. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1.21,8...
26. Юлия Ступак (Россия) – 1.33,8
28. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.35,7
32. Алиса Жамбалова (Россия) – 1.43,6
33. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.46,4
38. Матильде Мирвол (Норвегия) – 1.56,3
41. Христина Мацокина (Россия) – 2.05,1
46. Екатерина Смирнова (Россия) – 2.20,4
Общий зачет мини-тура (после 1-го этапа)
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке