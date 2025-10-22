Ассоциация футболистов Испании об отмене матча в Майами после протестов: «Игроки послали мощный сигнал: без них нет футбола. Подчеркиваем их единство на фоне давления»

В испанском профсоюзе игроков прокомментировали отмену матча в Майами.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между каталонской командой и «Вильярреалом », который планировалось провести в Майами.

«Ассоциация футболистов Испании (AFE) считает, что официальное объявление Ла Лиги об отмене матча в Соединенных Штатах подтверждает сохраняющиеся противоречия по поводу предложенного, инициированного и управляемого Ла Лигой проекта, который изменил модель соревнования и, как следствие, напрямую повлиял на условия труда футболистов.

Столкнувшись с отсутствием прозрачности, диалога и согласованности со стороны организации, возглавляемой Хавьером Тебасом , футболисты в прошлом туре единогласно выступили на поле, чтобы послать мощный сигнал: без футболистов нет футбола.

Профсоюз хотел бы подчеркнуть единство игроков в последние месяцы и силу, которую они продемонстрировали в защите своих трудовых прав на фоне интенсивного и постоянного давления, которому они подвергались в последние дни, пользуясь своим правом на свободу слова.

Футболисты в прошлом туре высказались четко и единогласно, чтобы послать мощный сигнал: без футболистов нет футбола. Лига должна уважать и учитывать требования футболистов, основных действующих лиц в нашем виде спорта, при принятии будущих решений, которые могут повлиять на условия труда [игроков]», – говорится в заявлении AFE.