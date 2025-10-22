  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о новичках ЦСКА без согласия Челестини: «Идиотизм, стопроцентная коррупция. Надо это безобразие запретить – чтобы кто-то с самого верха гавкнул»
31

Пономарев о новичках ЦСКА без согласия Челестини: «Идиотизм, стопроцентная коррупция. Надо это безобразие запретить – чтобы кто-то с самого верха гавкнул»

Владимир Пономарев усмотрел коррупцию в действиях селекционеров ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА подписал Лионеля Верде, Даниэля Руиса и Рамиро Ди Лусиано без согласования их кандидатур с главным тренером Фабио Челестини. Критике подвергался заместитель генерального директора клуба по спортивным вопросам Евгений Шевелев.

«Полнейший идиотизм, что в ЦСКА есть игроки, которых не согласовали с тренером. Как вообще так может быть?

Есть селекционные отделы и агенты, которые бабки зарабатывают. Стопроцентная коррупция. Надо привлекать к ответственности за это безобразие.

Тренер – это главное, его слово должно быть последним. Раньше тренеры сами ездили на игры, сами инкогнито просматривал футболистов, потому что никому не доверяли. А сейчас с тренером даже не советуются и привозят футболистов. До сих пор в это трудно поверить, но это есть. Это же глупость!

Надо заставлять платить штраф тех, кто привозит футболистов, которые в основе не играют. На этом сразу все закончится. А лучше вообще такую практику запретить. Нужно, чтобы кто-то с самого верха гавкнул. Мне просто обидно за это безобразие», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?4241 голос
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoФабио Челестини
Евгений Шевелев
logoЦСКА
logoРамиро ди Лусиано
logoЛионель Верде
logoДаниэль Руис
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
агенты
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини про пенальти «Акрона»: «Это контактный вид спорта, нужно смотреть, насколько футболист наиграл на пенальти. Судья сказал, что это современный футбол, но я не согласен»
58вчера, 22:47
Челестини про 3:2 с «Акроном»: «Команда была экспериментальной. Мы на пределе, на пределе! Во вторник многие ребята играли за сборную, уже давно по два матча в неделю»
36вчера, 20:39
ЦСКА выиграл группу с «Локомотивом», «Балтикой» и «Акроном» в Кубке России
23вчера, 19:40
Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ. Черчесов победил в голосовании комментаторов
789 октября, 08:09
Главные новости
Сыграйте в «100к1» сейчас, а в 22:00 смотрите классику ЛЧ в Okko: «Реал» – «Ювентус»
21 минуту назадТесты и игры
Мостовой про Талалаева: «Когда выиграет 3-4 трофея, тогда и назовем топ-тренером, хватит бросаться такими фразами. Многие считают, что с «Химками» он поступил непорядочно»
824 минуты назад
Генсек РФС: «За возвращение России абсолютное большинство национальных футбольных федераций. В том числе из европейских стран, которые резко против нашего участия в соревнованиях»
3634 минуты назад
Салах, Хакими, Гирасси, Осимхен, Замбо-Ангисса – среди номинантов на приз африканскому футболисту года
753 минуты назад
«Барселона» подаст еще одну апелляцию на дисквалификацию Флика – тренер должен пропустить матч с «Реалом»
20сегодня, 11:13
Рафинья сыграет с «Реалом». Вингер тренировался с общей группой «Барсы», восстановление прошло «исключительно хорошо» (Marca)
11сегодня, 10:43
Экс-судья Итурральде о матче «Барсы» в ЛЧ: «Касадо симулировал в моменте с удалением – это очевидно. Рэшфорд нырнул в случае с пенальти»
46сегодня, 10:37
Александр Мостовой: «Талалаев не топ-тренер, он что-то выигрывал? За месяц три команды поменял. Глупости и смешно, я с Бубновым согласен»
58сегодня, 10:23
Флик пропустит матч с «Реалом» из-за дисквалификации. Апелляцию «Барсы» отклонили
53сегодня, 10:15
Аленичев о лимите: «У государственных спортшкол и секций нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, непонятные методики. В регионах не хватает полей, манежей»
66сегодня, 10:11
Ко всем новостям
Последние новости
Бабич – фанатам «Спартака»: «Чувствую вашу любовь и поддержку с первого дня в Москве. Спасибо вам, партнерам и клубу. Ради вас всех я вернусь еще сильнее ❤️🤍»
1 минуту назад
Каррагер об «Арсенале»: «Один из 4-5 клубов, которые могут выиграть ЛЧ. Они и «Бавария» – две самые впечатляющие команды в данный момент»
14 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого против «Сеула», «Канвон» обыграл «Виссел Кобе»
96 минут назадLive
Роман Бабаев: «ЦСКА доволен работой Челестини. Промежуточные итоги надо подводить, но нельзя делать далеко идущих прогнозов»
614 минут назад
Модрич после перехода в «Милан» подарил айфоны всем партнерам, рассказал Хименес: «Когда игрок приходит в новую команду, он должен спеть. Лука сделал кое-что другое»
1126 минут назад
Аленичев призвал «Спартак» дать шанс российским игрокам: «Посмотрите, каких результатов добивается «Локомотив». А у нас 70% состава – иностранцы»
735 минут назад
Александр Ерохин: «Я получил два высших образования заочно – бакалавриат по специальности «менедж­мент» и магистратура по специальности «тренер». Еще завершил обучение от УЕФА полностью на английском»
1242 минуты назад
«Шпилевский на Нагельсманна похож – хороший тренер, молодой. «Пари НН» просто не везет». Форвард ЦСКА Шуманский о белорусе
256 минут назад
ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Красно-синие, команде нужна ваша поддержка в матче против самарцев!
1сегодня, 11:00Реклама
20-летний бразильский форвард Антони врезался в корову на мотоцикле и погиб в результате ДТП
6сегодня, 10:57