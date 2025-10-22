Пономарев о новичках ЦСКА без согласия Челестини: «Идиотизм, стопроцентная коррупция. Надо это безобразие запретить – чтобы кто-то с самого верха гавкнул»

Владимир Пономарев усмотрел коррупцию в действиях селекционеров ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА подписал Лионеля Верде , Даниэля Руиса и Рамиро Ди Лусиано без согласования их кандидатур с главным тренером Фабио Челестини . Критике подвергался заместитель генерального директора клуба по спортивным вопросам Евгений Шевелев .

«Полнейший идиотизм, что в ЦСКА есть игроки, которых не согласовали с тренером. Как вообще так может быть?

Есть селекционные отделы и агенты, которые бабки зарабатывают. Стопроцентная коррупция. Надо привлекать к ответственности за это безобразие.

Тренер – это главное, его слово должно быть последним. Раньше тренеры сами ездили на игры, сами инкогнито просматривал футболистов, потому что никому не доверяли. А сейчас с тренером даже не советуются и привозят футболистов. До сих пор в это трудно поверить, но это есть. Это же глупость!

Надо заставлять платить штраф тех, кто привозит футболистов, которые в основе не играют. На этом сразу все закончится. А лучше вообще такую практику запретить. Нужно, чтобы кто-то с самого верха гавкнул. Мне просто обидно за это безобразие», – заявил бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.