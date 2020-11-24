Эмир Кустурица: «Роналду – идеал, заработал кучу денег, но где его личность? Что он может рассказать? Ничего»

Режиссер фильма «Марадона» Эмир Кустурица признался, что не планирует больше снимать фильмы о футболистах.

– О каком игроке вы однажды нам расскажете?

– Ни о каком. Что я могу рассказать о ? Он идеал, заработал кучу денег, но где его личность?

Что он может вам рассказать? Ничего, – заявил Кустурица.

В 2008 году состоялась премьера документального фильма Кустурицы о .

Фильм состоит из семи частей, каждая из которых носит название одного из смертных грехов.

В нем, в частности, рассказывается о борьбе Марадоны с наркотической зависимостью, его семье, дружбе с и и голе в ворота сборной Англии на ЧМ-1986, который назвали «Рукой Бога».

Марадона – лучший дриблер с феноменальным количеством голов и ассистов. Но разве правда, что он выигрывал Серию А в одиночку?

Марадона – главная фигура в жизни режиссера Паоло Соррентино. Он верит, что Диего спас его от гибели, и называет своим проводником в мир искусства

Матч «Наполи» стал проводами Марадоны: мемориал у стадиона, панихида с файерами и Диего на всех экранах внутри чаши