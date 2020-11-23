Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

В Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялось боксерское шоу.

В главном событии вечера бывший чемпион мира в тяжелом весе отбоксировал вничью с экс-чемпионом мира в четырех дивизионах .

Судили бой экс-чемпионы мира – Чэд Доусон, Винни Пациенца и Кристи Мартин. Мартин посчитала, что была ничья – 76-76, Доусон отдала победу Тайсону 79-73, а Пациенца – Джонсу – 80-76.

Тайсон возобновил выступления через 15 лет после завершения карьеры.

Бой Тайсона и Джонса едва не испортили глупыми правилами. Но оба боксера хотят рубиться по-настоящему