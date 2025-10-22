Ташуев про Батракова: «В Европе он точно не пропадает, даже если перейдет в топ-клуб. Понимание футбола у него на высшем уровне, он дирижирует атакой «Локо»

Сергей Ташуев считает, что Алексей Батраков способен зарекомендовать себя в Европе.

«У Батракова понимание футбола на высшем уровне. Он принимает правильные решения на поле, дирижирует атакующими действиями «Локомотива ». При этом не стесняется оборонительных действий и черновой работы.

В Европе он точно не пропадает, даже если перейдет в топ-клуб. Как поступать со своей карьерой – решать ему. Если будет хорошее предложение, то, возможно, уедет в ближайшие 2-3 окна. Таланта там много», – сказал бывший тренер команд РПЛ.

В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 12 матчей, отличившись 10 голами и 3 результативными передачами. Его статистика – здесь .