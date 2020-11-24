«Реал Мадрид» – «Алавес» – 1:2. Каземиро отыграл один мяч на 86-й! Онлайн-трансляция

«Реал Мадрид» принимает «Алавес» в 11-м туре Ла Лиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Голы:
- 0:1 – 5, пенальти Лукас Перес, 0:2 – 49 Хоселу, 1:2 – 86 Каземиро.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Марсело (Менди, 69), Варан, Начо, Васкес, Кроос (Иско, 69), Модрич (Эдегор, 69), Асенсио (Винисиус Жуниор, 63), Каземиро, Азар (Родриго, 28), Мариано Диас.
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Алавес –
Пачеко, Лежен, Химо Наварро, Дуарте, Лагуардиа, Батталья, Пина (Мендес, 77), Хота, Риоха (Хави Лопес, 88), Хоселу, Лукас Перес (Сайнс, 88).