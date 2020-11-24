«Реал Мадрид» – «Алавес» – 1:2. Каземиро отыграл один мяч на 86-й! Онлайн-трансляция

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«Реал Мадрид» принимает «Алавес» в 11-м туре Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Реал Мадрид – Алавес 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5, пенальти Лукас Перес, 0:2 – 49 Хоселу, 1:2 – 86 Каземиро.
Реал МадридКуртуа, Марсело (Менди, 69), Варан, Начо, Васкес, Кроос (Иско, 69), Модрич (Эдегор, 69), Асенсио (Винисиус Жуниор, 63), Каземиро, Азар (Родриго, 28), Мариано Диас.
АлавесПачеко, Лежен, Химо Наварро, Дуарте, Лагуардиа, Батталья, Пина (Мендес, 77), Хота, Риоха (Хави Лопес, 88), Хоселу, Лукас Перес (Сайнс, 88).
Предупреждения:
Каземиро (18), Кроос (61), Риоха (67), Дуарте (76), Мендес (88).

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