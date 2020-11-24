Клопп – вещателю АПЛ о травме Милнера: «Вот так сюрприз. Поздравляю. Играть в среду, а затем в субботу в 12:30 – очень опасно для игроков»

Главный тренер после ничьей в матче с (1:1) вновь подверг критике календарь АПЛ, отвечая на вопросы репортера BT Sport, одного из вещателей лиги.

– Что с Милнером? Травма задней поверхности бедра?

– Да, поздравляю.

– Меня?

– Нет, но вы работаете на BT Sport. Да, задняя. Вот так сюрприз. У них тоже были травмы, время сейчас непростое. Спросите Криса Уайлдера, как избежать травм.

Не знаю, сколько еще раз мне нужно это повторить. Вы (вещатели – Sports.ru) выбрали время начала матча в 12:30 (по британскому времени, по московскому – 15:30 – Sports.ru). Мы еще один раз сыграем в среду, а затем в субботу в 12:30.

Я говорю как есть. Играть в среду, а затем в субботу в 12:30 – это очень опасно для игроков.

– Если дело в благополучии игроков, почему клубы Премьер-лиги отказались от пяти замен?

– О, это очень интересно. Когда я неделю назад общался с другими тренерами, 15-16 из 20 были за пять замен. Ничего не изменилось. Нужно 14 голосов.

говорит, что я эгоистичен. Думаю, его слова показали, что он тоже эгоистичен. 5 замен – это не о тактике или изменении схемы. Если бы сегодня у меня было пять замен, я бы снял Робертсона с игры, просто чтобы спасти его. Вот такая ситуация.

Я не хочу быть эгоистом, но взгляните на «Ливерпуль». Посмотрите, у кого еще трижды был такой слот в расписании. Ни у кого, так что для меня это, конечно, проблема. Подобрать состав для меня проблема, – заявил Клопп.

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