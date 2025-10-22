Александр Ерохин рассказал, что получил два высших образования по ходу карьеры.

– Многие люди говорят, что по ощущениям их так называемый внутренний возраст заметно меньше фактического. Вы на сколько лет себя чувствуете?

– Мне кажется, что, говоря о возрасте, ощущения стоит делить на физиологические и психологические. Что касается физической работы, выносливости, здесь я чувствую себя моложе своих лет – ​сил еще много.

Психологическое состояние возрасту соответствует больше. С жизненным опытом ты многие моменты воспринимаешь по-другому – ​и в футболе, и в быту.

– Тридцать шесть лет – ​возраст по футбольным меркам солидный. Готовы ли вы уже задуматься о том, что вас ждет по окончании игровой карьеры?

– Как я уже говорил, чувствую в себе силы и мотивацию продолжать играть. Но я также понимаю, что этот момент рано или поздно наступит, и нужно быть к нему готовым.

В ходе игровой карьеры я получил два высших образования, учась заочно: бакалавриат по специальности «менедж­мент» и магистратура по специальности «тренер».

А совсем недавно я завершил годичное обучение от УЕФА с дипломом от швейцарского университета «Спортивный менеджмент для действующих игроков». Оно было в онлайн-формате, полностью на английском языке, – заявил полузащитник «Зенита » Ерохин .