Каррагер об «Арсенале»: «Один из 4-5 клубов, которые могут выиграть ЛЧ. Они и «Бавария» – две самые впечатляющие команды в данный момент»

Джейми Каррагер назвал «Арсенал» одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов.

В 3-м туре общего этапа турнира команда Микеля Артеты разгромила «Атлетико» – 4:0.

«Я думаю, что в данный момент «Арсенал» и «Бавария » – две самые впечатляющие команды, если посмотреть на их выступления на внутренней арене и на то, что они делают в Лиге чемпионов.

Я уже говорил, что никогда не считал «Арсенал» командой, которая может добиться высоких результатов в Лиге чемпионов. Я знаю, это может показаться очевидным, потому что они никогда не выигрывали Лигу чемпионов, но я всегда думал, что им чего-то не хватает, они никогда по-настоящему не были близки.

«Арсенал » времен Тьерри [Анри ] был лучшей командой, против которой я когда-либо играл в Премьер-лиге, и даже эта команда не была достаточно близка к победе в Лиге чемпионов. До финала дошла не она.

Сейчас я смотрю на эту команду и вижу, насколько она сильна в обороне. Мой «Ливерпуль», выигравший Лигу чемпионов [в 2005 году], не был отличной командой в атакующем плане, но мы были сильны в обороне. Это всегда дает тебе шанс, особенно когда ты выходишь в плей-офф и играешь в двухматчевых противостояниях. Если ты силен в обороне, у тебя всегда есть шанс.

Так что, да, я считаю «Арсенал» одной из четырех или пяти команд, которые могут выиграть это соревнование», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.