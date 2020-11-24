У Дзюбы небольшое мышечное повреждение. Он пройдет медобследование

В «Зените» сообщили подробности о травме форварда Артема Дзюбы, полученной в матче с «Арсеналом» (0:0).

В концовке игры 32-летний форвард попросил замену. Он держался за пах, когда покидал поле.

«В матче с «Арсеналом» получил небольшое мышечное повреждение. Надеемся, характер травмы несерьезный.

В ближайшее время он пройдет медобследование, по итогам которого будет принято решение о его участии в следующем матче», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Следующую игру петербуржцы проведут 2 декабря в Лиге чемпионов с «Брюгге».

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