ЦСКА во главе РПЛ, победа «Зенита», лайки к посту Хабиба, «Арсенал» сильнее «МЮ», дубль Роналду, титул Рублева и другие новости утра

1. В 13-м туре в чемпионате России сменился лидер: ЦСКА победил «Ротор» (1:0) и возглавил таблицу. «Зенит» одолел «Химки» (2:0) полурезервом и поднялся на второе место, спихнув «Спартак» на третью строчку.

Чумовой матч выдали две команды в Саранске. «Тамбов» остался вдевятером на 59-й минуте, но почти сразу сравнял счет в игре с «Динамо». Москвичи забили на 93-й минуте с пенальти после ВАР. Думаете, все? Нет! Еще Шунин отбил пенальти на 99-й минуте. «Динамо» выиграло со счетом 2:1 и поднялось на 4-е место в РПЛ, обойдя «Ростов». А вот «Локомотив» рухнул на 7-е место.

«Уфа» дома уступила «Уралу» (1:2), продлила серию без побед до 11 матчей и замыкает таблицу. Вылетят?

2. Судьбу центрального матча 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» (0:1) решил один эпизод: Погба неловко сфолил в своей штрафной, а Обамеянг уверенно реализовал пенальти. «МЮ» пока идет аж 15-м. Пора паниковать?

«Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» (2:1) благодаря очередному голу Кейна и первому после возвращения мячу Бэйла. «Эвертон» был слабее «Ньюкасла» (1:2) и пропустил на первое место в таблице «Ливерпуль».

3. В 6-м туре чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Специю» (4:1), Роналду сделал дубль в первой игре после излечения от коронавируса.

Гол Ибрагимовича ударом через себя принес «Милану» победу над «Удинезе» (2:1) и 24-й матч без поражения подряд. Как же хорош Златан! «Наполи» влетел «Сассуоло» (2:0), а «Рома» прибила «Фиорентину» (2:0).

4. Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне. Кимпембе объяснился: «Я занимаюсь спортом, а не политикой. Не знаю русского языка». Но ему все равно прилетело. Заместитель Мapин Лe Пeн потребовал убрать игрока из сборной Франции: «Он одобряет джиxaдизм». Футболист «Ниццы» Аталь извинился за лайк. В Ницце, напомним, убили трех человек в церкви.

5. Рублев победил Сонего в Вене и взял 5-й титул в сезоне. Андрей квалифицировался на итоговый турнир, где впервые за 20 лет сыграют два российских теннисиста.

6. В КХЛ «Магнитка» обыграла «Трактор» (4:1), «Авангард» проиграл «Спартаку» (1:2 ОТ), ЦСКА уступил «Динамо» (3:4), Макеев сделал хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов и другие итоги дня.

7. Хэмилтон взял Гран-при Эмилии-Романьи, Боттас – второй, Риккардо – третий, Квят – четвертый, Ферстаппен сошел из-за взрыва покрышки. «Мерседес» в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов и побил рекорд «Феррари».

8. Нападающий «Сочи» Антон Заболотный будет вызван в сборную России. Он не играл за команду с ноября 2018-го.

9. Россиянин Александр Власов стал вторым на 12-м этапе «Вуэльты». Карти победил, Карапас – 4-й, Роглич – 5-й.

10. Белорусская фигуристка Сафонова выиграла турнир Ice Star, Гулякова – 2-я, Самодурова – 3-я. Коляда победил у мужчин, Семененко – 3-й.

11. Англия выиграла Кубок шести наций по регби. Франция – вторая, Ирландия – третья.

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