Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм», «Челси» против «Бернли», «Ман Сити» в гостях у «Шеффилда»

7-й тур АПЛ открылся матчем «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» (2:0).

В субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Шеффилд Юнайтед», «Челси» – с «Бернли», «Ливерпуль» встречается дома с «Вест Хэмом».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал», а «Тоттенхэм» – «Брайтон».

Завершится тур в понедельник матчем «Лидс» – «Лестер».

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7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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