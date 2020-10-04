Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм», «Челси» против «Бернли», «Ман Сити» в гостях у «Шеффилда»

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7-й тур АПЛ открылся матчем «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» (2:0).

В субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Шеффилд Юнайтед», «Челси» – с «Бернли», «Ливерпуль» встречается дома с «Вест Хэмом».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал», а «Тоттенхэм» – «Брайтон».

Завершится тур в понедельник матчем «Лидс» – «Лестер».

Чемпионат Англии

7-й тур

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити
Дата проведения
31 октября, 15.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Челси
Дата проведения
31 октября, 18.00, «Терф Мур»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ливерпуль – Вест Хэм
Дата проведения
31 октября, 20.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Астон Вилла – Саутгемптон
Дата проведения
1 ноября, 15.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Эвертон
Дата проведения
1 ноября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Арсенал
Дата проведения
1 ноября, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Брайтон
Дата проведения
1 ноября, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Вест Бромвич
Дата проведения
2 ноября, 20.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Лидс – Лестер
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Элланд Роуд»
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Вулверхэмптон – Кристал Пэлас 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Аит-Нури, 2:0 – 27 Поденсе.
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Аит-Нури, Килмен, Боли, Семеду, Поденсе (Траоре, 76), Дендонкер, Нету (Моутинью, 76), Рубен Невеш, Коуди, Хименес (Фабиу Силва, 90).
Кристал ПэласГуаита, Дэнн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Таунсенд (Айю, 72), Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Куяте, Заа, Батшуайи (Бентеке, 84).
Предупреждения:
ван Анхолт (45), Заа (62).
Удаление:
Миливоевич (86).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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