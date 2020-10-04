Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм», «Челси» против «Бернли», «Ман Сити» в гостях у «Шеффилда»

7-й тур АПЛ открылся матчем «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» (2:0).
В субботу «Манчестер Сити» играет на выезде с «Шеффилд Юнайтед», «Челси» – с «Бернли», «Ливерпуль» встречается дома с «Вест Хэмом».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал», а «Тоттенхэм» – «Брайтон».
Завершится тур в понедельник матчем «Лидс» – «Лестер».
Чемпионат Англии
7-й тур
- Дата проведения
- 31 октября, 15.30, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 31 октября, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 1 ноября, 15.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 1 ноября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 1 ноября, 19.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.15, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Молине Стэдиум»
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Аит-Нури, Килмен, Боли, Семеду, Поденсе (Траоре, 76), Дендонкер, Нету (Моутинью, 76), Рубен Невеш, Коуди, Хименес (Фабиу Силва, 90).
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Дэнн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд, Таунсенд (Айю, 72), Шлупп (Эзе, 65), Миливоевич, Куяте, Заа, Батшуайи (Бентеке, 84).
- Предупреждения:
- ван Анхолт (45), Заа (62).
- Удаление:
- Миливоевич (86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.