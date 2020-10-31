Рублев взял титул в Вене и квалифицировался на итоговый

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев обыграл лаки-лузера Лоренцо Сонего в финале турнира в Вене – 6:4, 6:4.

Рублев выиграл седьмой титул в карьере и пятый – в этом сезоне. Также он выиграл 19 из 20 последних матчей и взял третий подряд турнир серии ATP 500. Кроме того, уроженец Москвы обошел Новака Джоковича и стал лидером сезона по числу титулов в 2020-м.

В Австрии Рублев не уступил ни одного гейма на своей подаче. Также в 2020-м российский №2 не проиграл ни одного из пяти финалов. В этом сезоне он выиграл уже 39 матчей и сравнялся по этому показателю с Джоковичем.

Благодаря победе в Вене Рублев квалифицировался на итоговый турнир в Лондоне.

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