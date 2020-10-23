Агент Гайча: «Фанаты ЦСКА критикуют Адольфо, но на игру Чалова не обращают внимания»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал выступления форварда.

«Я не понимаю людей, которые из матча в матч критикуют Гайча. Не считаю, что Адольфо играет плохо, учитывая количество отведенного ему времени.

Он вышел с первых минут лишь раз за последние месяцы – с «Вольфсбергом» (1:1) в . И что, Гайч сыграл плохо, забив уже на пятой минуте?

Поразительно, но в этот же момент в основном составе играет Чалов, у которого чуть ли не в 15 матчах в старте один гол. И тот – с пенальти!

Но почему-то болельщики ЦСКА относятся к нему по-другому и не обращают внимания на его игру и низкую результативность.

Учитывая статистику вашего номера 9, Гайч должен играть в основе и забивать голы уже с завтрашнего дня», – сказал Каро Metaratings.ru.

У Гайча 0 результативных действий 9 матчах РПЛ, у Чалова – 5 (1+4) очков.

Со статистикой выступлений Федора Чалова можно ознакомиться здесь, Адольфо Гайча – тут.