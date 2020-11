Бэйл забил первый гол за «Тоттенхэм» после возвращения

Полузащитник «Реала» забил (2:1, второй тайм) на 73-й минуте, через 3 минуты после выхода на замену.

Это первый гол валлийца за «шпор» после возвращения из «Реала». До этого он не отметился результативными действиями в трех матчах.

В последний раз Бэйл забивал за 7 лет 166 дней назад. Он впервые нанес результативный удар в , выйдя на замену.

31-летний игрок забил впервые с 22 января. Тогда, выступая за «Реал», он отправил мяч в ворота «Унионистас Саламанка» (3:1) в матче Кубка Испании.

7️⃣ years & 1️⃣6️⃣6️⃣ days later...@GarethBale11 scores his first @SpursOfficial goal since netting on his farewell appearance for the club v Sunderland back in May 2013#TOTBHA pic.twitter.com/rtluSKFEEz