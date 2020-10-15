Владимир Соловьев об условиях содержания Левченко в СИЗО: «Это что, Средневековье? Лукашенко так что-то докажет?»

Известный российский радио- и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя арест белорусской баскетболистки , высказал возмущение условиями содержания в СИЗО Окрестина, о которых рассказала спортсменка.

«Лена Левченко – величайшая белорусская баскетболистка. У нее свои политические взгляды.

Ее задерживают в аэропорту. Дальше начинается фильм ужасов. В камерах четыре шконки, но женщин пять. Это женщины, поэтому им необходимы определенные гигиенические мероприятия. Но по личному распоряжению некого мерзавца и садиста от рождения, который возглавляет СИЗО, их заставляют скатать матрасы и сложить в комнату. И потом они должны ночевать без матрасов на металле шконок. Зачем?

Вода только холодная, теплой нет. Воды вообще мало. Из-за ограничения веса посылок даже передать воду со свободы нельзя. А это женщины. Им надо мыться, гигиена. Вечно горящий свет ночью, не дающий спать, страшная игра со временем, чтобы не говорить, который час – это попытка все время мелко гадить.

Не выводят на прогулку. Это издевательство! Холод такой в этом мешке. А это специально. И этого садиста спрашивают: «А зачем вы это делаете?» А он отвечает: «А чтобы вам больше сюда не хотелось попасть». Зачем? Их осудили на что? На нечеловеческое содержание? Это что, Средневековье? Лукашенко думает, что таким образом он что-то докажет?

Власть может быть какой угодно, но не должна быть слабой, и в этом плане Лукашенко хорош, и она не должна быть мелочной.

Вот эти условия содержания? Зачем издеваться над женщинами? Зачем их унижать? Тем более, что женская природа требует чуть большего ухода за собой. Зачем это все? Я понимаю, что, скорее всего, Лукашенко даже об этом не думает.

Они не преступники, они никого не убили. Они правонарушители. Зачем над ними издеваться?» – цитирует Соловьева белорусская Tribuna.com со ссылкой на его шоу «Соловьев LIVE».

Чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение в Грецию.

Баскетболистку арестовали за участие в акциях протеста, и она отсидела 15 суток в изоляторе на Окрестина.

«Нас не считают за людей, такого нет даже в Африке». Спортсменов в Беларуси увольняют и запугивают, а лучшую баскетболистку посадили на 15 суток