Александр Овечкин: «Только олимпийское золото осталось. Кубок Стэнли, чемпионаты мира и России выиграл»

Капитан рассказал, о каком достижении еще мечтает.

– Мечтаем в эфире показать, как Овечкин и сборная России станут олимпийскими чемпионами. Наверное, эта мечта есть и у тебя?

– Да, конечно. В принципе, выиграли чемпионат мира, выиграл Кубок Стэнли и чемпионат России/ .

Осталось только золото олимпийское, – сказал Овечкин в программе «Все на Матч!».

13 грехов, за которые ненавидят Овечкина: Путин-тим, выпрошенные «Мерседесы», игра за сборную. Мы разобрали все