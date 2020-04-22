Александр Овечкин: «Только олимпийское золото осталось. Кубок Стэнли, чемпионаты мира и России выиграл»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, о каком достижении еще мечтает.

– Мечтаем в эфире «Матч ТВ» показать, как Овечкин и сборная России станут олимпийскими чемпионами. Наверное, эта мечта есть и у тебя?

– Да, конечно. В принципе, выиграли чемпионат мира, выиграл Кубок Стэнли и чемпионат России/КХЛ.

Осталось только золото олимпийское, – сказал Овечкин в программе «Все на Матч!».

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