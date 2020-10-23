Кимпембе о лайке посту Хабиба про ислам и Макрона: «Я занимаюсь спортом, а не политикой. Не знаю русского языка»

Защитник прокомментировал свой лайк посту Хабиба Нурмагомедова, где чемпион UFC в легком весе объяснил свои высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

«Я занимаюсь спортом, а не политикой. Я также не знаю русского языка.

Я решительно осуждаю терроризм, все формы насилия без каких-либо оговорок и все тошнотворные попытки манипуляции 🤮», – написал футболист в твиттере.

В первом посте Хабиб оскорбил политика, написав: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари». Во втором посте Нурмагомедов среди прочего написал следующее: «Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».

Макрон после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны – орден Почетного легиона.

Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне