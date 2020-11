Гол Ибрагимовича через себя принес «Милану» победу над «Удинезе» – 2:1

В 6-м туре итальянской Серии А на выезде обыграл (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сперва отдал голевую передачу полузащитнику Франку Кессиэ, а незадолго до конца матча забил ударом через себя.

