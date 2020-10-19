Гол Ибрагимовича через себя принес «Милану» победу над «Удинезе» – 2:1

В 6-м туре итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Удинезе» (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сперва отдал голевую передачу полузащитнику Франку Кессиэ, а незадолго до конца матча забил ударом через себя.
Do you know who our top Serie A scorer since 2017/18 is? You might be surprised 👉 https://t.co/88XhLcrE0Z— AC Milan (@acmilan) November 1, 2020
Sapresti nominare il nostro capocannoniere in #SerieATIM dal 2017/18 a oggi? Scoprilo nei numeri di #UdineseMilan 👉 https://t.co/p5TMbfaaLm#SempreMilan pic.twitter.com/AT1ew9MDWi
В составе «Удинезе» с пенальти отличился полузащитник Родриго де Пауль.
После 6 матчей «Милан» лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков. В следующем туре он примет «Верону».
- Дата проведения
- 1 ноября, 14.30, «Фриули»
- Голы:
- 0:1 – 18 Кессиэ, 1:1 – 48, пенальти де Пауль, 1:2 – 83 Ибрагимович.
-
Удинезе –
Муссо, Родриго Бекао, Де Майо, Самир, Ларсен (Бонифаци, 82), Арслан (Макенго, 63), Пуссетто, де Пауль, Перейра (Форестьери, 82), Деулофеу (Аувеян, 71), Окака Чука (Лазанья, 71).
-
Милан –
Доннарумма, Романьоли, Тео, Калабрия (Диогу Далот, 71), Кьер, Кессиэ, Беннасер (Тонали, 57), Чалханоглу (Крунич, 89), Салемакерс (Браим Диас, 57), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 71).
- Предупреждения:
- Тео (13), Родриго Бекао (24), Арслан (39), Доннарумма (49).