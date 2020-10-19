Гол Ибрагимовича через себя принес «Милану» победу над «Удинезе» – 2:1

Теги Милан Удинезе Златан Ибрагимович серия А Италия Sports.ru Родриго де Пауль Франк Кессиэ Футбол

В 6-м туре итальянской Серии А «Милан» на выезде обыграл «Удинезе» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сперва отдал голевую передачу полузащитнику Франку Кессиэ, а незадолго до конца матча забил ударом через себя.

В составе «Удинезе» с пенальти отличился полузащитник Родриго де Пауль.

После 6 матчей «Милан» лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков. В следующем туре он примет «Верону».

Удинезе – Милан 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
1 ноября, 14.30, «Фриули»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Кессиэ, 1:1 – 48, пенальти де Пауль, 1:2 – 83 Ибрагимович.
УдинезеМуссо, Родриго Бекао, Де Майо, Самир, Ларсен (Бонифаци, 82), Арслан (Макенго, 63), Пуссетто, де Пауль, Перейра (Форестьери, 82), Деулофеу (Аувеян, 71), Окака Чука (Лазанья, 71).
МиланДоннарумма, Романьоли, Тео, Калабрия (Диогу Далот, 71), Кьер, Кессиэ, Беннасер (Тонали, 57), Чалханоглу (Крунич, 89), Салемакерс (Браим Диас, 57), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Ребич, 71).
Предупреждения:
Тео (13), Родриго Бекао (24), Арслан (39), Доннарумма (49).

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