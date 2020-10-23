Гол Комличенко с пенальти после ВАР на 93-й минуте принес «Динамо» победу над «Тамбовом» (2:1), игравшим вдевятером с 59-й минуты

В 13-м туре РПЛ на выезде переиграло (2:1) в Саранске.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Тамбовчане с 59-й минуты играли вдевятером после удаления двух футболистов.

Победный гол на 93-й минуте забил форвард – с пенальти, назначенного после использования ВАР.

Голкипер «Динамо» отразил удар с пенальти на 99-й минуте.

«Динамо», набрав 23 очка, вышло на четвертое место в таблице. «Тамбов» идет 12-м, набрав 12 баллов.

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