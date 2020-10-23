Гол Комличенко с пенальти после ВАР на 93-й минуте принес «Динамо» победу над «Тамбовом» (2:1), игравшим вдевятером с 59-й минуты

В 13-м туре РПЛ «Динамо» на выезде переиграло «Тамбов» (2:1) в Саранске.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Тамбовчане с 59-й минуты играли вдевятером после удаления двух футболистов.
Победный гол на 93-й минуте забил форвард Николай Комличенко – с пенальти, назначенного после использования ВАР.
Голкипер «Динамо» Антон Шунин отразил удар Германа Онугхи с пенальти на 99-й минуте.
«Динамо», набрав 23 очка, вышло на четвертое место в таблице. «Тамбов» идет 12-м, набрав 12 баллов.
- Дата проведения
- 1 ноября, 19.00, «Мордовия Арена»
- Голы:
- 0:1 – 8 Лесовой, 1:1 – 64, пенальти Онугха, 1:2 – 90, пенальти Комличенко.
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Тамбов –
Рыжиков, Рыбин, Таказов, Ароян, Каплиенко, Шляков, Карасев, Тетрашвили, Рабиу (Тилль, 37; Ойеволе, 88), Килин, Онугха.
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев (Захарян, 78), Фомин, Нойштедтер (Тюкавин, 70), Терехов (Карапузов, 66), Шиманьски, Лесовой, Комличенко.
- Предупреждения:
- Каплиенко (2), Шиманьски (6), Нойштедтер (32), Килин (44), Карасев (57), Ордец (63), Шляков (90), Комличенко (90).
- Удаления:
- Килин (54), Тетрашвили (60).