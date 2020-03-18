Прядкин о «Матч ТВ»: «Хочу подчеркнуть роль «Газпрома» и лично Миллера в создании федерального спортивного канала»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поздравил телеканал «Матч ТВ» с 5-летием.
«От имени РПЛ поздравляю канал «Матч ТВ» с пятилетием. За прошедшее время канал завоевал крепкую лояльную аудиторию как из числа профессионалов, так и из числа простых болельщиков и экспертов.
Особо хочу подчеркнуть роль «Газпрома» и лично Алексея Борисовича Миллера в создании федерального спортивного канала.
Желаю «Матч ТВ» профессионального роста, развития, новых прогрессивных идей и хорошего федерального российского спортивного контента», – сказал Прядкин.
Напомним, что телеканал впервые вышел в эфир 1 ноября 2015 года.