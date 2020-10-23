«Зенит» догнал «Спартак» по очкам и обошел его в таблице, победив «Химки» (2:0)

В 13-м туре РПЛ победил «Химки» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

По итогам 13 туров на счету «Зенита» 27 очков. Петербургская команда сравнялась по очкам со «Спартаком» и обошла его в таблице за счет лучшей разницы мячей.

«Спартак» и «Зенит» лидируют в РПЛ на эту минуту. Сегодня на первое место может выйти ЦСКА, на счету которого сейчас 25 очков, но для этого необходимо обыграть «Ротор».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ