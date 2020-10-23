«Зенит» догнал «Спартак» по очкам и обошел его в таблице, победив «Химки» (2:0)

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В 13-м туре РПЛ «Зенит» победил «Химки» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

По итогам 13 туров на счету «Зенита» 27 очков. Петербургская команда сравнялась по очкам со «Спартаком» и обошла его в таблице за счет лучшей разницы мячей.

«Спартак» и «Зенит» лидируют в РПЛ на эту минуту. Сегодня на первое место может выйти ЦСКА, на счету которого сейчас 25 очков, но для этого необходимо обыграть «Ротор».

Химки – Зенит 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
1 ноября, 14.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Мостовой, 0:2 – 78 Ерохин.
ХимкиЛантратов, Гапон (Данилкин, 61), Логашов (Дядюн, 73), Тихий, Идову, Боженов, Глушаков, Кухарчук (Могилевец, 70), Трошечкин (Долгов, 70), Мирзов, Конате.
ЗенитКержаков, Ракицкий (Чистяков, 81), Караваев, Ловрен, Жирков, Кузяев (Прохин, 89), Оздоев, Сутормин (Круговой, 61), Ерохин, Мостовой, Дуглас Сантос.
Предупреждения:
Сутормин (27), Ерохин (37), Жирков (60), Идову (82).

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