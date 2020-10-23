«Зенит» догнал «Спартак» по очкам и обошел его в таблице, победив «Химки» (2:0)

В 13-м туре РПЛ «Зенит» победил «Химки» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
По итогам 13 туров на счету «Зенита» 27 очков. Петербургская команда сравнялась по очкам со «Спартаком» и обошла его в таблице за счет лучшей разницы мячей.
«Спартак» и «Зенит» лидируют в РПЛ на эту минуту. Сегодня на первое место может выйти ЦСКА, на счету которого сейчас 25 очков, но для этого необходимо обыграть «Ротор».
- Дата проведения
- 1 ноября, 14.00, «Арена Химки»
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Химки –
Лантратов, Гапон (Данилкин, 61), Логашов (Дядюн, 73), Тихий, Идову, Боженов, Глушаков, Кухарчук (Могилевец, 70), Трошечкин (Долгов, 70), Мирзов, Конате.
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Зенит –
Кержаков, Ракицкий (Чистяков, 81), Караваев, Ловрен, Жирков, Кузяев (Прохин, 89), Оздоев, Сутормин (Круговой, 61), Ерохин, Мостовой, Дуглас Сантос.