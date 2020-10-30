Гран-при Эмилии-Романьи. Видеотрансляция

В 15:10 по московскому времени на автодроме Энцо и Дино Феррари стартовал Гран-при Эмилии-Романьи – первая гонка «Формулы-1» в Имоле с 2006 года.

За событиями гонки можно следить на странице онлайна:

Лучший шанс Боттаса на победу, Квят стартует в топ-10

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

1 ноября 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

5. Даниэль Риккардо («Рено»)

6. Алекс Албон («Ред Булл»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Даниил Квят («Альфа Таури»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Карлос Сайнс («Макларен»)

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

12. Эстебан Окон («Рено»)

13. Джордж Расселл («Уильямс»)

14. Себастьян Феттель («Феррари»)

15. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

Квят выдал лучшую квалификацию года под угрозой ухода из «Ф-1». Но все равно проиграл напарнику – тот взлетел в топ-4

Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация. Боттас выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Гасли – четвертый, Квят – восьмой

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