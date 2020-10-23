«Ливерпуль» вышел на первое место в АПЛ по итогам 7-го тура после второго поражения «Эвертона» подряд

В чемпионате Англии сменился лидер по итогам 7-го тура. Им стал «Ливерпуль».

сегодня уступил (1:2). После этого матча у «ирисок» осталось 13 очков.

«Ливерпуль», набравший 16 баллов, стал единоличным лидером в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа вчера обыграла «Вест Хэм» (2:1).

А «Эвертон» после четырех побед и ничьей на старте сезона проиграл второй раз подряд. Перед этим команда Карло Анчелотти уступила «Саутгемптону» (0:2).

В следующем туре в гостях сыграет с «Манчестер Сити». «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед».