Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука в гостях у «Кротоне», «Интер» принимает «Парму»

В 6-м туре итальянской Серии А «Аталанта» сыграет с «Кротоне», – с «Пармой».

В воскресенье отправится в гости к «Удинезе», проведет выездной матч против «Специи», «Наполи» примет «Сассуоло», – «Фиорентину».

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А