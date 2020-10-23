Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука в гостях у «Кротоне», «Интер» принимает «Парму»

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В 6-м туре итальянской Серии А «Аталанта» сыграет с «Кротоне», «Интер» – с «Пармой».

В воскресенье «Милан» отправится в гости к «Удинезе», «Ювентус» проведет выездной матч против «Специи», «Наполи» примет «Сассуоло», «Рома» – «Фиорентину».

Чемпионат Италии

6-й тур

Кротоне – Аталанта
Дата проведения
31 октября, 17.00, «Эцио Шида»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Интер – Парма
Дата проведения
31 октября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Болонья – Кальяри
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Милан
Дата проведения
1 ноября, 14.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Ювентус
Дата проведения
1 ноября, 17.00, «Дино Мануцци»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Лацио
Дата проведения
1 ноября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Сассуоло
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Фиорентина
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Дженоа
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Беневенто
Дата проведения
2 ноября, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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