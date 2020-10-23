Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука в гостях у «Кротоне», «Интер» принимает «Парму»

В 6-м туре итальянской Серии А «Аталанта» сыграет с «Кротоне», «Интер» – с «Пармой».
В воскресенье «Милан» отправится в гости к «Удинезе», «Ювентус» проведет выездной матч против «Специи», «Наполи» примет «Сассуоло», «Рома» – «Фиорентину».
6-й тур
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 1 ноября, 14.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 1 ноября, 17.00, «Дино Мануцци»
- Дата проведения
- 1 ноября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.