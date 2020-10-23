Роналду сделал дубль в первой игре после коронавируса. Он забил уже через 3 минуты после выхода на замену

обыгрывает «Специю» (4:1, второй тайм) в 6-м туре Серии А.

На 56-й минуте на поле вышел форвард , заменив нападающего .

Спустя три минуты португалец отправил мяч в ворота соперника после передачи форварда .

На 76-й минуте форвард сделал дубль, реализовав пенальти.

Таким образом, Роналду забил в первом матче после излечения от коронавируса. Он пропустил 2 игры Серии А и 2 матча Лиги чемпионов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентуса» со «Специей».

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