Роналду сделал дубль в первой игре после коронавируса. Он забил уже через 3 минуты после выхода на замену

«Ювентус» обыгрывает «Специю» (4:1, второй тайм) в 6-м туре Серии А.
На 56-й минуте на поле вышел форвард Криштиану Роналду, заменив нападающего Пауло Дибалу.
Спустя три минуты португалец отправил мяч в ворота соперника после передачи форварда Альваро Мораты.
На 76-й минуте форвард сделал дубль, реализовав пенальти.
Таким образом, Роналду забил в первом матче после излечения от коронавируса. Он пропустил 2 игры Серии А и 2 матча Лиги чемпионов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентуса» со «Специей».
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