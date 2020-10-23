Игрок «Ниццы» Аталь извинился за лайк под постом Xaбиба. В Ницце убили трех человек в церкви

Защитник «Ниццы» лайкнул пост чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова об исламе.

В публикации Хабиб объяснил свои оскорбления в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, где среди прочего выразился так: «Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».

Недавно в Ницце было совершено нападение на прихожан церкви Нотр-Дам. Было убито 3 человека, одна из них, пожилая женщина, была найдена у купели со святой водой, практически обезглавленная.

Позже Аталь извинился за свой лайк.

«Я лайкнул пост Хабиба, потому что я фанат этого спортсмена. Я не хотел никого обидеть. Я серьезно обеспокоен из-за нападения в Ницце. Я мусульманин, и я против терроризма», – заявил алжирский футболист.

Убийца был задержан. Им оказался 21-летний мужчина по имени Браим, который, по заявлениям французских властей, прибыл в страну из Туниса специально для совершения атаки. Макрон назвал произошедшее терактом.

Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне