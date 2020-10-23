Шунин отбил пенальти на 99-й минуте матча с «Тамбовом» при счете 2:1

имел шанс сравнять счет в концовке матча с (1:2).

В добавленное ко второму тайму время форвард москвичей сфолил на защитнике тамбовчан Адесойе Ойеволе в своей штрафной, потянув его за руку.

После просмотра повтора момента с помощью ВАР арбитр назначил пенальти. 11-метровый удар исполнил форвард Герман Онугха, который ранее забил с пенальти на 64-й минуте.

Вратарь Антон Шунин отбил удар на 99-й минуте, благодаря чему «Динамо» выиграло матч.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»