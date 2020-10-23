Шунин отбил пенальти на 99-й минуте матча с «Тамбовом» при счете 2:1

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Антон Шунин Адесойе Ойеволе Сергей Карасев Николай Комличенко видеоповторы Тамбов Герман Онугха Футбол

«Тамбов» имел шанс сравнять счет в концовке матча РПЛ с «Динамо» (1:2).

В добавленное ко второму тайму время форвард москвичей Николай Комличенко сфолил на защитнике тамбовчан Адесойе Ойеволе в своей штрафной, потянув его за руку.

После просмотра повтора момента с помощью ВАР арбитр Сергей Карасев назначил пенальти. 11-метровый удар исполнил форвард Герман Онугха, который ранее забил с пенальти на 64-й минуте.

Вратарь Антон Шунин отбил удар на 99-й минуте, благодаря чему «Динамо» выиграло матч.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»

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