Шунин отбил пенальти на 99-й минуте матча с «Тамбовом» при счете 2:1

«Тамбов» имел шанс сравнять счет в концовке матча РПЛ с «Динамо» (1:2).
В добавленное ко второму тайму время форвард москвичей Николай Комличенко сфолил на защитнике тамбовчан Адесойе Ойеволе в своей штрафной, потянув его за руку.
После просмотра повтора момента с помощью ВАР арбитр Сергей Карасев назначил пенальти. 11-метровый удар исполнил форвард Герман Онугха, который ранее забил с пенальти на 64-й минуте.
Вратарь Антон Шунин отбил удар на 99-й минуте, благодаря чему «Динамо» выиграло матч.
Фото: скриншоты трансляции «Матч Премьер»