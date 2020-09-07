Черчесов о призе самому популярному тренеру России: «Отдал бы Тутберидзе, у нее столько титулов и воспитанников»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги Этери Тутберидзе Матч ТВ Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что считает Этери Тутберидзе лучшим тренером страны.

«Я бы отдал награду Тутберидзе, потому что у нее столько титулов и воспитанников.

Я не могу приказывать зрителям, за кого голосовать, но лично для меня важны титулы. Титулы решают в спорте все, а художественное обрамление не принимается.

Я влюбил страну в сборную России? Вы говорите о прошлом. Теперь надо делать это сегодня и думать о завтра», – сказал Черчесов.

На награду самому популярному тренеру претендуют Черчесов, Тутберидзе, а также главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и Евгений Плющенко.

Голосование проводит телеканал «Матч ТВ». Оно завершится 3 ноября.

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