Черчесов о призе самому популярному тренеру России: «Отдал бы Тутберидзе, у нее столько титулов и воспитанников»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что считает Этери Тутберидзе лучшим тренером страны.

«Я бы отдал награду Тутберидзе, потому что у нее столько титулов и воспитанников.

Я не могу приказывать зрителям, за кого голосовать, но лично для меня важны титулы. Титулы решают в спорте все, а художественное обрамление не принимается.

Я влюбил страну в сборную России? Вы говорите о прошлом. Теперь надо делать это сегодня и думать о завтра», – сказал Черчесов.

На награду самому популярному тренеру претендуют Черчесов, Тутберидзе, а также главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и Евгений Плющенко.

Голосование проводит телеканал . Оно завершится 3 ноября.