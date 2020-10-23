Черчесов о Бакаеве: «Слово «усталость» уберите. Лет ему сколько, чтобы устать?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о функциональном состоянии футболистов и ответил на реплики телеведущего в передаче «Все на матч!».

– Дзюба или другой футболист имеет определенный уровень и класс. Статус в команде, что ли. Иногда уставший футболист Икс дает больше пользы, нежели…

– Свежий футболист Игрек.

– Да.

– Помощник Тедеско говорит, что Бакаев подустал. А это сборник.

– Слушайте, когда вот говорят, что кто-то подустал… Лет-то ему сколько, чтобы устать?

– А график-то плотный. С другой стороны, в еврокубках не играет.

– В еврокубках не играет. В сборной он не все время играл, не все матчи и не полностью. От чего он устал?

Я же недавно сказал: слова «проблемы» и «усталость», пожалуйста, уберите со своего лексикона. Мы сами себе внушаем, что устали. Смысл? Я не могу понять.

Так же, как Жирков. «Устал, устал». Человек три матча подряд сыграл на таком уровне! Две игры полностью, а потом 80 минут. И нормально.

– Это потому, что вам ставить вместо него некого.

– Почему некого? Караваев же играл, и еще есть футболисты, которые на подходе.

Просто мы стараемся это не афишировать. Другое дело, что, пожалуйста, давайте, если нам играть надо, значит нам надо играть, – сказал Черчесов.