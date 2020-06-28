Заболотный будет вызван в сборную России. Он не играл за команду с ноября 2018-го

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий получит приглашение на ноябрьские матчи команды.

«Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да», – сказал Черчесов.

Заболотный дебютировал за сборную России в 2017 году. Он провел за команду 9 матчей и забил 1 гол.

В прошлый раз форвард играл за сборную России 20 ноября 2018 года, он провел на поле 22 минуты в матче Лиги наций против Швеции (0:2).

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сыграл за «Сочи» 13 игр, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.