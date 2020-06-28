Заболотный будет вызван в сборную России. Он не играл за команду с ноября 2018-го

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Антон Заболотный Сочи Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Сочи» Антон Заболотный получит приглашение на ноябрьские матчи команды.

«Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да», – сказал Черчесов.

Заболотный дебютировал за сборную России в 2017 году. Он провел за команду 9 матчей и забил 1 гол.

В прошлый раз форвард играл за сборную России 20 ноября 2018 года, он провел на поле 22 минуты в матче Лиги наций против Швеции (0:2).

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сыграл за «Сочи» 13 игр, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 

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