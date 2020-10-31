«Мерседес» в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов

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«Мерседес» обеспечил себе победу в командном зачете по итогам сезона-2020 «Формулы-1».

Кубок конструкторов стал для немецкого коллектива седьмым в истории и седьмым подряд – с 2014 года команда не уступает лидерство в чемпионате. «Мерседес» побил рекорд «Феррари», которая шесть раз подряд выигрывала Кубок конструкторов с 1999 по 2004 год.

По общему количеству командных титулов «Мерседес» сравнялся с «Лотусом». Наиболее успешными конструкторами в истории являются «Феррари» (16 Кубков конструкторов), «Уильямс» (9) и «Макларен» (8).

Гран-при Эмилии-Романьи. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Риккардо – третий, Квят – четвертый

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