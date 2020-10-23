«Он одобряет джиxaдизм». Заместитель Мapин Лe Пeн потребовал убрать Кимпембе из сборной Франции за лайк под постом Xaбиба

Французский политик Жордан Барделля, вице-президент партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фpoнт»), призвал исключить защитника за лайк посту чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона, после чего написал второй пост, где среди прочего выразился так: «Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».

Кимпембе объяснил лайк публикации незнанием русского языка.

«Я не знаю русского языка». Это официальное оправдание? Людей принимают за идиотов.

Больше никакой сборной Франции для Кимпембе, того, кто одобряет джихадизм в инстаграме, который не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов.

Хватит наивности, давайте больше ничего не упустим!» – заявил политик в твиттере.

«Национальное объединение» – консервативная националистическая партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, в 2017 году соперничавшая с Макроном на выборах президента Франции.

Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне