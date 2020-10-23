Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне

Несколько действующих и бывших футболистов лайкнули пост Хабиба Нурмагомедова, где чемпион UFC в легком весе объяснил свои высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

В первом посте Хабиб оскорбил политика, написав: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари». Во втором посте Нурмагомедов среди прочего написал следующее: «Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».

Пост лайкнули экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и , нападающий «Реала» , хавбек «Барселоны» Миралем Пьянич, защитник Преснель Кимпембе, защитник Мамаду Сако, выступающий в аренде в «Наполи» хавбек «Челси» Тьемуэ Бакайоко, хавбек «Реджины» Рикардо Фати и другие.

Макрон после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны – орден Почетного легиона.

Хабиб назвал Макрона тварью и выложил его фотографию с отпечатком ботинка на лице