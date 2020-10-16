«Видно, кто-то копает под Семака». Аршавин о возможной отставке тренера

Бывший полузащитник прокомментировал слухи о возможной отставке тренера сине-бело-голубых .

– Видно, кто-то копает под Сергея Богдановича.

– Кому это может быть выгодно?

– Не знаю. Видимо, после предыдущей неудачи в Лиге чемпионов хотелось в этом сезоне выйти в весну, а после поражения от «Брюгге» это будет еще труднее, чем после жеребьевки. Плюс неожиданное поражение от «Рубина» дает почву для таких слухов, – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Ранее появилась информация, что клуб из Петербурга ведет переговоры с на случай ухода Семака. Утверждалось, что «Зенит» готов предложить аргентинскому специалисту зарплату в размере 6,5 млн евро в год.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг эти сведения.