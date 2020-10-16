ЦСКА – «Арсенал» – 3:0. Влашич сделал дубль. Онлайн-трансляция

В заключительном матче 12-го тура РПЛ ЦСКА принимает тульский «Арсенал».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 26 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Фернандес (Марадишвили, 58), Магнуссон, Зайнутдинов, Влашич, Дзагоев (Ахметов, 58), Кучаев (Тикнизян, 64), Обляков, Эджуке (Гайч, 64), Чалов.
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Арсенал Тула –
Шамов, Григалава, Бауэр, Рассказов, Беляев, Ломовицкий, Мохаммед (Хлусевич, 78), Кангва, Чаушич, Джорджевич, Панченко (Кангва, 59).
- Предупреждения:
- Григалава (28), Джорджевич (31), Кучаев (43).