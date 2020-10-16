ЦСКА – «Арсенал» – 3:0. Влашич сделал дубль. Онлайн-трансляция

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В заключительном матче 12-го тура РПЛ ЦСКА принимает тульский «Арсенал».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

ЦСКА – Арсенал Тула 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
26 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45, пенальти Чалов, 2:0 – 50 Влашич, 3:0 – 58 Влашич.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Фернандес (Марадишвили, 58), Магнуссон, Зайнутдинов, Влашич, Дзагоев (Ахметов, 58), Кучаев (Тикнизян, 64), Обляков, Эджуке (Гайч, 64), Чалов.
Арсенал ТулаШамов, Григалава, Бауэр, Рассказов, Беляев, Ломовицкий, Мохаммед (Хлусевич, 78), Кангва, Чаушич, Джорджевич, Панченко (Кангва, 59).
Предупреждения:
Григалава (28), Джорджевич (31), Кучаев (43).

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