Бартомеу о ВАР: «В матче с «Реалом» поставили несуществующий пенальти. Нам нужен справедливый футбол»

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался относительно судейства в матче 7-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:3).

«Мне сообщили, что есть аудиозапись разговора судей об эпизоде с Рамосом и Лангле. Рассмотрим этот момент и будем отстаивать интересы «Барселоны». Мы сделали запрос, потому что недопустимо, чтобы критерии ВАР отличались в разных матчах.

Если были разговоры арбитров, мы хотим знать, как главный судья принимал решение. Это обычные, нормальные разговоры. Но если завтра мы сможем что-то выяснить, будем действовать. Важно то, что критерии отличаются в каждом матче, и мы должны призвать Федерацию к коллективному размышлению, ведь нам нужен максимально справедливый футбол. Мы хотим, чтобы эти технологии давали самый справедливый результат.

Мы считаем, что в матче был поставлен несуществующий пенальти, когда «Барселона» играла очень хорошо», – заявил Бартомеу.

Главным арбитром матча «Барселона» – «Реал» был Хуан Мартинес Мунуэра.

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