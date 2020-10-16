«Зенит» опустился на 3-е место в РПЛ после победы ЦСКА. В ЛЧ попадут только две команды

ЦСКА победил тульский (5:1) в матче 12-го тура .

Благодаря этому результату вышел на второе место в турнирной таблице, опередив «Зенит». Команда Виктора Гончаренко набрала 25 очков, у петербуржцев – 24 балла.

«Спартак», занимающий первое место в чемпионате после 12 туров, набрал 27 очков.

Отметим, что в следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют лишь два российских клуба, которые займут первые два места в турнирной таблице.

В следующем туре сыграет с «Химками», а ЦСКА – с «Ротором».