«Зенит» опустился на 3-е место в РПЛ после победы ЦСКА. В ЛЧ попадут только две команды

ЦСКА победил тульский «Арсенал» (5:1) в матче 12-го тура РПЛ.
Благодаря этому результату ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице, опередив «Зенит». Команда Виктора Гончаренко набрала 25 очков, у петербуржцев – 24 балла.
«Спартак», занимающий первое место в чемпионате после 12 туров, набрал 27 очков.
Отметим, что в следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют лишь два российских клуба, которые займут первые два места в турнирной таблице.
В следующем туре «Зенит» сыграет с «Химками», а ЦСКА – с «Ротором».