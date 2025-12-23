Тебас о ТВ-контракте Ла Лиги: «Мы единственные в ведущих лигах, кто значительно растет – почти на 10%. В АПЛ лучше на 2%, в Бундеслиге – 2%, Серия А упала на 8%, Лига 1 – на 35%»

Хавьер Тебас: только Ла Лига выросла в стоимости ТВ-прав.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно заработков от телевизионного договора.

– Поговорим о новом телевизионном контракте. Вы оцениваете его очень позитивно? Каковы ваши среднесрочные ожидания?

– Я должен позитивно оценить этот контракт.

Мы любим сравнивать себя с другими, но АПЛ не выросла с момента последнего тендера – лучше всего на 2%, Германия – на 2%. Италия упала на 8%, Франция – на 35%.

Мы единственные в ведущих лигах, кто значительно растет – почти на 10%. Думаю, что это отличный результат.

Борьба с пиратством важна, как и ценность, которую клубы создали благодаря аудиовизуальной продукции, которую мы совершенствовали в течение последних нескольких сезонов. Мы гордимся этим.

Говоря о сравнениях, нам не следует сравнивать себя только с АПЛ.

В Германии уже больше жителей, чем в Англии, и мы опережаем их по аудиовизуальным правам. Или взять Италию, где также гораздо больше жителей, но мы опережаем их. Или Францию, которую мы тоже значительно опережаем. Мы не можем быть чемпионами мира во всем, – сказал Хавьер Тебас.

«Реал» получил наибольший доход от ТВ-прав за прошлый сезон Ла Лиги – 157 млн. У «Барсы» – 156 млн, у «Атлетико» – 108. Всего лига распределила 1,292 млрд евро