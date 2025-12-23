РФС наложил трансферный бан на «Балтику». Причина – нарушение правил при прохождении лицензирования (Sport Baza)
По информации Sport Baza, ограничения на калининградский клуб были наложены в ноябре. Причина – нарушение правил при прохождении лицензирования.
Сейчас запрет продолжает действовать, что может осложнить работу клуба в ходе зимнего трансферного окна.
На данный момент команда тренера Андрея Талалаева находится на 5-м месте в таблице Мир РПЛ, имея в активе 35 очков в 18 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Sport Baza
