РФС наложил трансферный бан на «Балтику». Причина – нарушение правил при прохождении лицензирования (Sport Baza)

РФС наложил трансферный бан на «Балтику».

По информации Sport Baza, ограничения на калининградский клуб были наложены в ноябре. Причина – нарушение правил при прохождении лицензирования.

Сейчас запрет продолжает действовать, что может осложнить работу клуба в ходе зимнего трансферного окна.

На данный момент команда тренера Андрея Талалаева находится на 5-м месте в таблице Мир РПЛ , имея в активе 35 очков в 18 матчах.