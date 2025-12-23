Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона
Ролан Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона.
«Динамо» объявило, что Ролан Гусев будет главным тренером команды до конца сезона.
«Ролан Александрович – воспитанник «Динамо», заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России.
В тренерском штабе «Динамо» Ролан Александрович трудится с лета 2023 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года», – отметили в посте «Динамо».
«Динамо» набрало 21 очко в 18 матчах Мир РПЛ и идет на 10-м месте.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
