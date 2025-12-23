106

Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона

Ролан Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона.

«Динамо» объявило, что Ролан Гусев будет главным тренером команды до конца сезона.

«Ролан Александрович – воспитанник «Динамо», заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России.

В тренерском штабе «Динамо» Ролан Александрович трудится с лета 2023 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года», – отметили в посте «Динамо».

«Динамо» набрало 21 очко в 18 матчах Мир РПЛ и идет на 10-м месте.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...48309 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoРолан Гусев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тебас о ТВ-контракте Ла Лиги: «Мы единственные в ведущих лигах, кто значительно растет – почти на 10%. В АПЛ лучше на 2%, в Бундеслиге – 2%, Серия А упала на 8%, Лига 1 – на 35%»
19 минут назад
«Не готов работать с бабой – так и звучало. Потом мне сообщили о переводе в «Локо-2». Экс-реабилитолог «Локомотива» и «Зенита» Бурова о Кучуке
23 минуты назад
Тикнизян о выборе сборной Армении: «Правильное решение, ни разу не пожалел. Я не попадал даже в самый расширенный список России. Это меня надоумило, что я не нужен»
32 минуты назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас»
46 минут назад
Рассказываем про работу с K8S в Yandex Cloud – новая статья на Хабре от нашего DevOps-инженера!
47 минут назадВакансия
Гендиректор «Ростова» опроверг информацию о долгах клуба: «Непонятно, из какого они воздуха взяты. Никакой распродажи не планируется»
сегодня, 07:39
Экс-реабилитолог «Зенита» о «помощи шаманов» футболистам: «Удается поселить в голове игрока идею: он просто так платит деньги человеку, танцующему с бубном»
сегодня, 07:04
Наир Тикнизян: «Кем я остался в истории «Локомотива»? Никем. То, что сыграл порядка 120-130 матчей, никого не волнует»
сегодня, 06:49
Шалимов о штабе «Спартака»: «Могу помочь Романову. Нужен коллектив из спартаковцев: Тихонов, Мор, миллион людей. А Кахигао смотрит иностранцев»
сегодня, 04:45
«Наполи» выиграл Суперкубок Италии, Галлямов не извинился перед журналисткой, финансовые проблемы «Ростова», операция Исака, Станкович в «Црвене Звезде», Бензема купил картину Пикассо и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Лотар Маттеус: «Кейн для «Баварии» значит гораздо больше, чем просто бомбардир. Он только начал собирать коллекцию титулов. Харри превзошел ожидания»
4 минуты назад
Радимов назвал «Сочи» разочарованием РПЛ: «Как можно было оставить тренера, уехавшего домой во время стыков? В команде был полный раздрай и разнобой»
52 минуты назад
Талалаев об эффективности аутов «Балтики»: «Важны правильное заполнение зон подбора, нанесение удара и доигровки. В «Ахмате» мы копировали исландцев»
сегодня, 07:25
Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Насафом», Спортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 07:10Видео
Шалимов о календаре: «Раньше в Италии были паузы на Рождество, а теперь их нет. На утомлении невозможно показывать хорошее качество игры»
сегодня, 06:22
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино примет «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
сегодня, 06:10
Невилл о 1-м голе Роджерса «МЮ»: «Йоро должен выбрасываться и вступать с ним в борьбу за пределами штрафной»
сегодня, 05:59
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:36
Тарханов не верит в обмен Гонду на Дивеева: «Это ведущие позиции. Фейковые новости, мне кажется»
сегодня, 05:00
У «ПСЖ» 19 игроков забивали в этом сезоне – больше всех среди топ-клубов. У «Челси» 17 авторов голов, у «Ливерпуля» – 14
сегодня, 04:30