Ролан Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона.

«Ролан Александрович – воспитанник «Динамо», заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России.

В тренерском штабе «Динамо» Ролан Александрович трудится с лета 2023 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года», – отметили в посте «Динамо».

«Динамо» набрало 21 очко в 18 матчах Мир РПЛ и идет на 10-м месте.