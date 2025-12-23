«Спартаку» предложен экс-тренер «Генка» Финк. Кахигао рассматривает только иностранцев (Metaratings)

Услуги Торстена Финка предложены «Спартаку».

«Спартаку » предложили кандидатуру 58-летнего бывшего полузащитника «Баварии» Торстена Финка .

По данным Metaratings, немецкий специалист готов рассматривать только выгодные в финансовом плане предложения из России, поскольку другие варианты для него приоритетны.

Отмечается, что у спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао есть приоритетная кандидатура на пост главного тренера клуба и несколько запасных – ранее они не фигурировали в прессе.

Среди кандидатур рассматриваются только иностранцы – с ними ведутся активные переговоры.

Финк ранее работал с «Генком» , который возглавлял в период с июля 2024 года по декабрь 2025 года. В бельгийском клубе он провел 73 матча: 39 побед, 14 ничьих, 20 поражений.

Также Финк известен по работе с «Ингольштадтом», «Базелем», «Гамбургом».