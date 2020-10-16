Судья Панин назначил пенальти в пользу ЦСКА после ВАР. Рассказов задел ногу Зайнутдинова

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ЦСКА открыл счет в матче 12-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0, перерыв).

На 45-й минуте игры защитник туляков Николай Рассказов задел ногу хавбека московского клуба Бахтиера Зайнутдинова в своей штрафной площади.

Судья Игорь Панин обратился к помощи системы ВАР и самостоятельно посмотрел повтор этого эпизода, после чего назначил 11-метровый в ворота «Арсенала».

Пенальти реализовал нападающий Федор Чалов, для которого этот мяч стал 1-м в текущем розыгрыше РПЛ.

Следить за ходом матча можно по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.

 

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