Судья Панин назначил пенальти в пользу ЦСКА после ВАР. Рассказов задел ногу Зайнутдинова

открыл счет в матче 12-го тура против тульского (1:0, перерыв).

На 45-й минуте игры защитник туляков задел ногу хавбека московского клуба в своей штрафной площади.

Судья Игорь Панин обратился к помощи системы ВАР и самостоятельно посмотрел повтор этого эпизода, после чего назначил 11-метровый в ворота «Арсенала».

Пенальти реализовал нападающий Федор Чалов, для которого этот мяч стал 1-м в текущем розыгрыше РПЛ.

Следить за ходом матча можно по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.