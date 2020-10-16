Павел Мамаев: «Слуцкий – пустое место для меня. Я его не уважаю»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о взаимоотношениях с тренером «Рубина» Леонидом Слуцким, с которым они пересекались в ЦСКА и сборной России.
– Слуцкий – это отдельная тема.
– В плюс или в минус?
– В минус.
– Ты с Леней плохо вообще?
– Да, я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю.
– Ты можешь аргументировать? Это достаточно серьезное сейчас заявление.
– Я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он – пустое место.
– Что это была за история, когда Слуцкий позвал тебя в комнату, а ты сказал: «Викторыч, про вас слухи ходят разные, давайте на нейтральной территории встречаться»? Это все выдумки?
– Да. Я не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю – самому смешно. Такой истории даже близко не было.
– Зато я точно знаю, у меня есть такой инсайд, что ваши отношения испортились, когда Леня тебя оштрафовал и ты ему сказал: «Какое право ты имеешь забирать мои деньги».
– Это было.
– За что оштрафовал и на какую сумму?
– Сумму не помню, а оштрафовал за желтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал.
– Может, он хотел тебя воспитать, так же по-отечески, как ты говорил про Газзаева, что-то изменить. Почему ты думаешь, что главный тренер не может оштрафовать тебя, когда ты получаешь желтую?
– Главный тренер может все. Я сделал то, о чем я не жалею. Я сказал человеку то, что думаю и что считаю правильным.
– Ты прямо с ненавистью говоришь. Расскажи, что произошло.
– То, что произошло, – я считаю, будет низко и не по-мужски выносить какие-то вещи. Он этим славится, так что можешь у него спросить, может, он поведает тебе что-то, – сказал Мамаев в шоу «Красава».