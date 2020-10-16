Павел Мамаев: «Слуцкий – пустое место для меня. Я его не уважаю»

Полузащитник рассказал о взаимоотношениях с тренером Леонидом Слуцким, с которым они пересекались в и сборной России.

– Слуцкий – это отдельная тема.

– В плюс или в минус?

– В минус.

– Ты с Леней плохо вообще?

– Да, я даже не знаю, что сказать. С мужской точки зрения я его не уважаю.

– Ты можешь аргументировать? Это достаточно серьезное сейчас заявление.

– Я его не уважаю. Примеры не буду приводить. Я никогда не приму его как личность, для меня он – пустое место.

– Что это была за история, когда Слуцкий позвал тебя в комнату, а ты сказал: «Викторыч, про вас слухи ходят разные, давайте на нейтральной территории встречаться»? Это все выдумки?

– Да. Я не знаю, кто это выдумал, но рассказывают в таких красках, что когда читаю – самому смешно. Такой истории даже близко не было.

– Зато я точно знаю, у меня есть такой инсайд, что ваши отношения испортились, когда Леня тебя оштрафовал и ты ему сказал: «Какое право ты имеешь забирать мои деньги».

– Это было.

– За что оштрафовал и на какую сумму?

– Сумму не помню, а оштрафовал за желтую карточку, которая повлияла на то, что следующую игру я пропускал.

– Может, он хотел тебя воспитать, так же по-отечески, как ты говорил про Газзаева, что-то изменить. Почему ты думаешь, что главный тренер не может оштрафовать тебя, когда ты получаешь желтую?

– Главный тренер может все. Я сделал то, о чем я не жалею. Я сказал человеку то, что думаю и что считаю правильным.

– Ты прямо с ненавистью говоришь. Расскажи, что произошло.

– То, что произошло, – я считаю, будет низко и не по-мужски выносить какие-то вещи. Он этим славится, так что можешь у него спросить, может, он поведает тебе что-то, – сказал Мамаев в шоу «Красава».