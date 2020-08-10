«Зенит» ведет переговоры с Почеттино на случай увольнения Семака. Ему готовы платить 6,5 млн евро в год («Чемпионат»)

прорабатывает варианты на случай увольнения с поста главного тренера.

Как сообщает «Чемпионат», петербургский клуб ведет переговоры с представителями экс-тренера . Аргентинцу готовы предложить зарплату в размере 6,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что «Зенит» не будет рассматривать кандидатуры российских тренеров в случае отставки Семака. При этом список кандидатов в дальнейшем будет расширяться.

Ранее Семак заявил, что не рассматривает возможность отставки. Появлялась информация, согласно которой руководство «Зенита» не планирует увольнять тренера и доверяет ему. О доверии акционеров в отношении Семака говорил генеральный директор клуба Александр Медведев.