Судья Егоров признался в получении 1,5 млн рублей от директора «Торпедо». Арбитр утверждает, что не оказывал влияние на матч против «Арсенала» (Иван Карпов)

Егор Егоров признался в получении денег от «Торпедо».

Арбитр Егор Егоров признался, что получил 1,5 миллиона рублей от генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова, сообщил Rusfootball со ссылкой на журналиста Ивана Карпова.

При этом Егоров утверждает, что не оказывал влияния в пользу «Торпедо» в матче Первой лиги против тульского «Арсенала » (1:0). Отмечается, что судью отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, ранее появилась информация, что совладелец «Торпедо » Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей.

По версии следствия, с марта по май Соболев и Скородумов предлагали главным судьям матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.