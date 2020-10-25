КХЛ. СКА принимает «Авангард», «Салават» против «Локомотива»

В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» принимает «Локомотив», СКА – «Авангард», а московское «Динамо» играет дома с «Витязем».
Матч «Йокерит» – «Автомобилист» отменен из-за карантина в финском клубе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 26 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 26 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.