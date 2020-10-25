КХЛ. СКА принимает «Авангард», «Салават» против «Локомотива»

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В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» принимает «Локомотив», СКА «Авангард», а московское «Динамо» играет дома с «Витязем».

Матч «Йокерит» – «Автомобилист» отменен из-за карантина в финском клубе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Сибирь – Барыс
Дата проведения
26 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Торпедо
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Локомотив
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Витязь
Дата проведения
26 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Авангард
Дата проведения
26 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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