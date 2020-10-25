КХЛ. СКА принимает «Авангард», «Салават» против «Локомотива»

В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» принимает «Локомотив», СКА – «Авангард», а московское «Динамо» играет дома с «Витязем».

Матч «Йокерит» – «Автомобилист» отменен из-за карантина в финском клубе.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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